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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Ратификация Конвенции о правах инвалидов поможет более 30 млн. россиян

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Государственная дума РФ планирует ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов. Сегодня в ходе выступления в Госдуме министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова напомнила, что в настоящее время в России проживают более 13 млн. инвалидов, в том числе более 500 тысяч детей.

По словам Голиковой, с учетом членов семей количество россиян, которых коснется этот вопрос, охватывает более 30 млн. человек.  Ратификация Конвенции о правах инвалидов позволит улучшить качество их жизни.

Глава ведомства отметила, что ратификация Конвенции потребует немедленного перехода всех органов власти к активным действиям по комплексной интеграции инвалидов в общество, а также пресечению дискриминации в отношении этой категории граждан. По словам министра, через два года России будет необходимо отчитываться перед международным сообществом об итогах внедрения конвенции в жизнь, передает РБК.

К этой конвенции уже присоединились 110 стран.

Конвенция была одобрена Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств.  Документ направлен на защиту прав инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение полного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества.

В конвенции особо оговорены права женщин-инвалидов и детей-инвалидов как наиболее уязвимых и нуждающихся в социальной поддержке категорий населения.Ратификация конвенции создаст дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов, а также послужит ориентиром для дальнейшего совершенствования правового регулирования и практической деятельности в сфере социальной защиты инвалидов.

ИЧ

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