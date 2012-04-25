Ряд улиц будет перекрыт ГИБДД в Москве 1 мая

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25 апреля 2012, 13:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве ГИБДД перекроет несколько улиц 1 мая в связи с проведением шествий и митингов. С 6:30 до 16:00 нельзя будет проехать по 1-ой Тверской-Ямской, Тверской и Моховой улицам, а также по Охотному ряду.

С 9:30 до 13:00 будет закрыт проезд по Кремлевской и Пречистенской набережным, Воздвиженке и Знаменке.

По данным столичной Госавтоинспекции, С 8:30 до 16:00 будет ограничено движение от Калужской площади по Большим Якиманке и Полянке, на Малом и Большом Каменном мостах, улицах Серафимовича, Моховой и Охотному ряду, а также на Театральной и Болотной площадях.С 11:00 до 16:00 будет перекрыто движение от станции метро "Октябрьское поле" по улице Маршала Бирюзова, площади Академика Курчатова, улице Маршала Василевского до станции метро "Щукинская".

С 14:00 до 15:30 нельзя будет проехать от Трубной площади по Рождественскому и Сретенскому бульварам до Чистопрудного бульвара, передает Интерфакс.

С 11:00о до 12:00 в Зеленограде будет перекрыто движение по маршруту от магазина "Детский мир" по Центральному проспекту, улицам Яблоневая аллея и Юности до Драматического театра.В связи с проведением массовых мероприятий, будут изменения в маршрутах движения троллейбусов NN1, 2, 4, 12, 15, 16, 31, 33, 44 и 62. Изменятся также маршруты автобусов NN6, 12Ц, 26, 39, 60, 100, 105, 253, 681 и 800.