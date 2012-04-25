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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Неизвестные угрожают адвокату девушек из Pussy Riot

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат певиц из панк-группы Pussy Riot Николай Полозов обратился в прокуратуру из-за угроз убийством.  Угрозы защитник девушек получил от неизвестного по Интернету. По словам Полозова, на днях он в своем «Твиттере» обсуждал дело Pussy Riot, и неизвестный пользователь в сети начал угрожать, в том числе и убийством.

Юрист направил заявление в прокуратуру Москвы с просьбой разобраться и отреагировать на угрозы. Он  сделал скриншоты записей на странице в соцсети и приложил их к заявлению.

«Я являюсь лицом, осуществляющим правосудие наравне с судьей, поэтому к автору данных угроз может быть применена статья 296 УК РФ», – пояснил адвокат Николай Полозов.  «Согласно законодательству, этому человеку за угрозы в отношении представителя лица, осуществляющего правосудие, может грозить до двух лет лишения свободы, в случае если он осуществит свои угрозы без применения насилия – до пяти лет заключения, с применением насилия – более десяти лет», – уточнил Полозов.

По его словам, угрозы поступили и в адрес другого адвоката девушек из Pussy Riot – Виолетты Волковой. 

Адвокат попросил в своем заявлении в прокуратуру предоставить ему защиту.

Напомним, несколько дней назад на судью Таганского суда Елену Иванову, которая продляла арест девушкам из Pussy Riot, напал человек с топором.

ИЧ

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