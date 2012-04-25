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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

О продлении срока ареста Виктор Батурин узнал в больнице

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Предприниматель Виктор Батурин, обвиняемый в покушении на мошенничество, помещен в больницу. Об этом стало известно сегодня в Мосгорсуде в ходе рассмотрения жалобы на продление бизнесмену срока ареста.


 В ходе заседания, предприниматель находится в медчасти следственного изолятора, состояние его здоровья удовлетворительное.
Защита отказалась комментировать причину госпитализации Батурина. "К сожалению, я не могу прокомментировать, чем именно болен мой подзащитный", сказал адвокат Батурина Игорь Шабанов.
Выслушав доводы сторон и оценив представленные материалы, судебная коллегия Мосгорсуда отказалась изменить Батурину меру пресечения — он останется под стражей до 7 июня, сообщает «Интерфакс».
Виктор Батурин — брат супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — был арестован 30 ноября 2011 года. Ему инкриминируется несколько эпизодов по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он обвиняется в двух попытках хищения крупных сумм по поддельным векселям у компании "ИНТЕКО", попытке хищения 10,8 миллионов рублей, а также по новому эпизоду на сумму свыше 5,6 миллиардов рублей.

НС

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