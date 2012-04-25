Водителей хотят посадить под замок за нарушения

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25 апреля 2012, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме вчера прошло заседание рабочей группы по изменению законодательства для автомобилистов. Обсуждались минимально допустимый уровень алкоголя в крови и введение уголовной ответственности за вождение в пьяном виде.



Также рассматривается вариант установки алкозамков в машины граждан, наказанных за езду в пьяном виде, и увеличение с 100 до 500 руб. минимального размера штрафа за нарушение ПДД.

Рабочая группа была создана при думском комитете по госстроительству. Группу возглавил первый зампред комитета Вячеслав Лысаков ("Единая Россия"), в нее вошли представители ГИБДД, правозащитники, депутаты и наркологи. Одно из главных направлений работы — борьба с пьянством за рулем. За управление автомобилем в нетрезвом виде и отказ пройти медицинское освидетельствование водитель лишается прав. При этом обсуждается вопрос о возвращении нормы минимально допустимого содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. До 2010 года она была установлена на уровне 0,15 мг на 1 л воздуха, однако решением президента была отменена.



Еще одна тема обсуждения — использование так называемых алкозамков, устройств, которые не дают запустить двигатель, пока водитель не дунет во встроенный алкотестер (автомобиль не заводится, если превышен предельный уровень содержания алкоголя). Согласно выдвинутой вчера идее, если водитель был пойман на вождении в пьяном виде, то в качестве наказания он сможет выбирать — либо полный срок лишения прав (от полутора до двух лет), либо половина этого срока, но с установкой алкозамка, причем за его счет (цена устройства может достигать 20 тыс. руб.). Уже сейчас ясно, что водители будут пытаться обойти запрет, поэтому рабочей группе предстоит продумать механизм использования приборов. Помимо этого предлагается ввести уголовную ответственность за управление автомобилем в пьяном виде для водителей, уже лишенных прав за езду в нетрезвом состоянии, и граждан, управляющих автомобилем вообще без прав.



Планируется также разработать поправки к законодательству, которые расширят возможность использования европротокола — порядка оформления мелких ДТП без участия полиции. Напомним, сейчас это допустимо в случаях, когда в аварии нет пострадавших, нанесенный автомобилям ущерб не превышает 25 тыс. руб., а водители самостоятельно выявляют виновника ДТП и оформляют схему аварии. Из-за ограничений суммы ущерба европротоколом пользуются всего 4% водителей, поэтому группа хочет снять это ограничение, а виновника ДТП будут определять страховщики.



Кроме того, планируется внести поправки в ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой за оставление места ДТП водителя могут лишить прав либо подвергнуть аресту, сообщает «Коммерсантъ».

И, наконец, в пять раз планируется увеличить минимальный штраф за нарушение ПДД (с 100 до 500 руб.). Напомним, такие штрафы предусмотрены за неиспользование указателя поворота при перестроении; нарушение правил пользования звуковым сигналом; езду задним ходом по автомагистрали. Кроме того, как заявил начальник ГИБДД РФ Виктор Нилов, Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за неиспользование детских кресел с 500 руб. до "уровня стоимости детского кресла" (то есть до 2,5-3 тыс. руб.) — количество погибших в авариях детей-пассажиров в 2011 году впервые превысило число погибших детей-пешеходов.



