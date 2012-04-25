Освобожден подросток-гей, которого незаконно держали в наркологической клинике

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25 апреля 2012, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

После почти 2-недельного лечения сотрудники полиции вернули подростка домой. Сначала его привезли домой к бабушке, но она отказалась его приютить, тогда его отвезли к его маме – она живет отдельно от отца.



Впервые история 16-летнего Ивана Харченко, якобы насильно помещенного отцом в клинику после признания в своей гомосексуальности, была опубликована в интернете 20 апреля и получила широкий резонанс. Незадолго до этого молодой человек признался, что он гей и что у него есть бой-френд. Подростка запирали дома, возили к колдунье, чтобы она изгнала из него «гомосексуального беса». В конечном счёте, отец поместил своего сына в наркологическую больницу. При этом он, якобы, сказал: «Лучше пусть будет овощем или инвалидом, но не геем».



Друзья Ивана Харченко разместили в соцсетях открытое письмо, в котором указывали на то, что клиника Маршака не имеет права принимать пациентов в возрасте до 18 лет, а в соответствии с российскими законами, гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право самостоятельно выбирать партнера без разрешения родителей или опекунов. «Следовательно, данные деяния можно классифицировать как похищение, ограничение свободы и насильственное удержание», - подчеркивали авторы письма. Известные блогеры и представители гей-сообщества буквально держали в осаде клинику Маршака, пока молодого человека не выпустили в сопровождении адвоката.



Иван уже начал терять память после множества принятых лекарств. Когда его вывозили из клиники, выглядел он действительно плохо. Не на камеру Иван Харченко рассказал телеканалу ДОЖДЬ, что из клиники его выпустили именно на том условии, что он скажет, будто с ним все в порядке. Правоохранительные органы намерены провести проверку по факту принудительного лечения Харченко. Подростком обещали заняться органы опеки.



