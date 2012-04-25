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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Клоуны помогают врачам лечить детей больных раком (ВИДЕО)

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

vesti.ru
vesti.ru

В Московском центре детской гематологии и онкологии бороться с тяжелым заболеванием деткам помогают врачи и больничные клоуны. Новые сотрудники применяют не уколы и таблетки, а смехотерапию.

Клоуны работают с больными детьми в красочных костюмах. Врачи уже отметили, что смехотерапия для тяжелобольных детей — весьма эффективна и просто необходима. Благотворительный проект "Доктор-клоун" действует в России уже семь лет. Появилась и специальная школа, выпускающая таких "врачей".

Больничную клоунаду в качестве терапии применяют в Европе и Америке с начала 1980-х годов. В нашей стране — последние семь лет.  Константин Седов по профессии юрист, закончил Высшую школу экономики. В Центре детской гематологии и онкологии имени Дмитрия Рогачева он работает клоуном.

Впервые он пришел  в Российскую детскую клиническую больницу, чтобы сдать кровь для маленькой Даши из Абхазии, в 2005 году.  Дарья до сих пор лежит в РДКБ. Ее родители погибли при взрыве бомбы в Абхазии. У нее осколок в мозге. История малышки  затронула Костю.

Летом 2011 года в Москве заработала первая школа больничных клоунов."Нас было 12 человек. Мы выпустили еще 13. И стало 25. У нас в Орле два клоуна, в Петербурге шесть клоунов, в Казани – девять, в Ростове-на-Дону тоже девять", — рассказал Седов.

К самым тяжелым ребятишкам клоуны заходят в палату. А тех, кто прошел лечение и идет на поправку, развлекают в игровой комнате.

ИЧ

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