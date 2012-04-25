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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Олимпийский чемпион Владислав Третьяк отмечает юбилей (ВИДЕО)

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

peoples.ru
peoples.ru

Легендарный российский вратарь Владислав Третьяк отмечает  юбилей. Лучшему хоккеисту XX по версии Международной федерации хоккея, трехкратному олимпийскому чемпиону, 10-кратному чемпиону мира, 13-кратному чемпиону СССР исполнилось 60 лет.

 По-настоящему  хоккейный мир узнал советского вратаря в 1972 году во время легендарной суперсерии с канадскими профессионалами. Именно после этой серии имя Третьяка прогремело на весь мир. В NHL за него были готовы отдать любые деньги, каждый клуб мечтал иметь своих воротах саму надежность.

Но 20-й номер оставался верен ЦСКА и сборной СССР.

ИЧ

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