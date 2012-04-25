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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

На Колыме грузовики с продуктами пробились к отрезанным селам

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Три большегрузных машины смогли преодолеть ледовую переправу через реку Яна на Арманском побережье Колымы, чтобы доставить продукты жителям четырех сел: Усть-Яна, Тауйс, Балаганное и Талон.


 "Люди на свой страх и риск переправились на другой берег с грузом.Переправа официально закрыта. Высокие приливные воды пошли по льду. Несколько дней назад здесь образовалась каша, которую с трудом преодолевают "Уралы" и бульдозеры, некоторые машины вытаскивают", - сообщил глава поселка Талон Александр Слепица.
Он добавил, что ледовый барьер преодолела и машина с мукой. Пекарня Талона обеспечивает хлебом поселения Арманского побережья. Запасов муки хватит до 15 июня. Продуктами в Талоне обеспечены на ближайшие 10-14 дней, сообщает РИА Новости. "Когда начнет работать паром через переправу - не ясно. По-прежнему надеемся на помощь МЧС, специалисты которого помогут на "воздушной подушке" переправлять продовольствие", сказал Александр.

НС

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