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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Новые правила досмотра в аэропортах всупят в России со второй недели мая

, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство транспорта России опубликовало приказ, смягчающий правила досмотра пассажиров в аэропортах. В российских аэропортах во время досмотра пассажирам больше не придется снимать обувь.

Но это правило  касается  только тех, у кого толщина подошвы менее одного сантиметра, а высота каблука до 2,5 сантиметра.  Предусмотрены ограничения и относительно ремней. Не снимать их можно будет при условии, если  ширина составляет менее 4 см, а толщина - менее 0,5 см.

С осени, как ожидается, в салон самолета можно будет проносить безалкогольные жидкости без ограничений. На сегодняшний день допускается только прозрачная бутылка с водой массой не более 100 миллилитров.

ИЧ

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