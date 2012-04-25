Новые правила досмотра в аэропортах всупят в России со второй недели мая

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25 апреля 2012, 07:03 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство транспорта России опубликовало приказ, смягчающий правила досмотра пассажиров в аэропортах. В российских аэропортах во время досмотра пассажирам больше не придется снимать обувь.

Но это правило касается только тех, у кого толщина подошвы менее одного сантиметра, а высота каблука до 2,5 сантиметра. Предусмотрены ограничения и относительно ремней. Не снимать их можно будет при условии, если ширина составляет менее 4 см, а толщина - менее 0,5 см.

С осени, как ожидается, в салон самолета можно будет проносить безалкогольные жидкости без ограничений. На сегодняшний день допускается только прозрачная бутылка с водой массой не более 100 миллилитров.