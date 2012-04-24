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24 апреля 2012, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Тимошенко будет голодать до тех пор, пока ей будет хватать на это сил. Об этом сообщил адвокат бывшего премьер-министра Украины Сергей Власенко. По его словам, до начала голодовки экс-премьер весила 59 кг.

"Юлия Владимировна будет голодать столько, насколько у нее хватит сил", - сказал защитник Тимошенко. "Я могу сказать такую, может быть, несколько некорректную подробность: начиная голодовку, ее вес был 59 кг. Давайте посмотрим, что будет в конце голодовки", - добавил Власенко, передает РИА Новости. Ранее во вторник Сергей Власенко зачитал заявление Юлии Тимошенко о применении физической силы во время транспортировки в больницу 20 апреля.