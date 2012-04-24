Россвязь возглавил Олег Духовницкий

//Общество

24 апреля 2012, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Духовницкий назначен на пост руководителя Федерального агентства связи. Заместитель главы Минкомсвязи Духовницкий стал руководителем Россвязи, сообщает источник в министерстве.

Исполняющим обязанности руководителя агентства с 16 марта являлся заместитель главы этого ведомства Владимир Шелихов. Об этом пишет РИА Новости. Олег Духовницкий стал заместителем министра связи и массовых коммуникаций летом 2008 года. В ведомстве чиновник отвечал за взаимодействие министерства с органами госвласти и местного самоуправления, гражданами и организациями.