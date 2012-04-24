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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Валентина Матвиенко считает, что участниц Pussy Riot можно отпустить

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Участниц панк-группы Pussy Riot можно выпустить на свободу, заявила Валентина Матвиенко. При этом спикер Совета Федерации сказала, что признает безнравственность поступка девушек. 

"То, что они сделали, это возмутительно, это безнравственно, но я бы их отпустила", - заявила Матвиенко. Такое заявление спикер верхней палаты парламента сделала в эфире радио "Коммерсант FM". Напомним, 21 февраля участницы Pussy Riot устроили в храме Христа Спасителя акцию, названную ими панк-молебном. В отношении девушек было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Арестованы три участницы группы.

ЕЛ

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