Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В центре Москвы проходит митинг против реформы образования

, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы проходит митинг против реформы системы образования. В Новопушкинском сквере собрались около 200 представителей московской молодежи и политических движений.

Как отметил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, в сквере собралось порядка 200 студентов московских вузов. По его словам, здесь также присутствуют представители различных политических сил, в том числе "Левого фронта" и ЛДПР. В интервью "Интерфаксу" Удальцов сообщил, что на акции звучат слова протеста против коммерциализации образования и прошедшей его реформы. "Звучит критика в адрес правительства РФ, призывы отправить в отставку министра Фурсенко, а также к участию 6 мая в "Народном марше", - отметил лидер "Левого фронта". 

ЕЛ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан