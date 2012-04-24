В центре Москвы проходит митинг против реформы образования

//Общество

24 апреля 2012, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

В центре Москвы проходит митинг против реформы системы образования. В Новопушкинском сквере собрались около 200 представителей московской молодежи и политических движений.

Как отметил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, в сквере собралось порядка 200 студентов московских вузов. По его словам, здесь также присутствуют представители различных политических сил, в том числе "Левого фронта" и ЛДПР. В интервью "Интерфаксу" Удальцов сообщил, что на акции звучат слова протеста против коммерциализации образования и прошедшей его реформы. "Звучит критика в адрес правительства РФ, призывы отправить в отставку министра Фурсенко, а также к участию 6 мая в "Народном марше", - отметил лидер "Левого фронта".