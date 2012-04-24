ГИБДД готовится проводить сплошные проверки на алкоголь водителей

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24 апреля 2012, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД России планирует возобновить практику проведения инспекторами ДПС и медиками сплошных проверок на предмет употребления алкоголя водителями автотранспорта на дорогах.

Руководитель Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Виктор Нилов рассказал, что в одном из комитетов Госдумы уже обсуждался вопрос проведения совместных проверок сотрудниками ГИБДД и работниками здравоохранения.

Нилов отметил, что тотальные проверки - «это один из наиболее эффективных методов борьбы с употреблением алкоголя за рулем».

Ранее замглавы МВД РФ генерал-полковник полиции Виктор Кирьянов заявил о необходимости проведения так называемого экспресс-тестирования за рулем. Он считает, необходимо тормозить весь транспорт на дороге и проводить экспресс-тестирование на наличие алкоголя в крови. Кирьянов пояснил, что проверять водителей надо, так как стало расти количество ДТП.

По данным «Коммерсанта», закрепить термин «экспресс-тестирование» даже планируется в постановлении правительства, определяющем основания для проведения освидетельствования водителей на алкогольное опьянение.Но не у всех идея проверок водителей на алкоголь находит поддержку.

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев напомнил, что в Европе дорожно-транспортных происшествий на порядок меньше, но полицейских на дороге не видно вообще. По его мнению, проблема алкоголя за рулем носит больше социальный, чем управленческий характер и не решается ужесточением репрессий. Пономарев отметил и ряд проблем в управлении дорожным движением в России, передает mir24.tv.

В настоящий момент в России действует норма, которая запрещает водителю за рулем иметь в крови даже самую малейшую дозу алкоголя.