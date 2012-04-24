Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

ГИБДД готовится проводить сплошные проверки на алкоголь водителей

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

ГИБДД России планирует возобновить практику проведения инспекторами ДПС и медиками сплошных проверок на предмет употребления алкоголя водителями автотранспорта на дорогах. 

Руководитель Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Виктор Нилов  рассказал, что в одном из комитетов Госдумы уже обсуждался  вопрос проведения совместных проверок сотрудниками ГИБДД и работниками здравоохранения.

Нилов отметил, что тотальные проверки - «это один из наиболее эффективных методов борьбы с употреблением алкоголя за рулем».

Ранее замглавы МВД РФ генерал-полковник полиции Виктор Кирьянов заявил о необходимости проведения так называемого экспресс-тестирования за рулем. Он считает, необходимо тормозить весь транспорт на дороге и проводить экспресс-тестирование на наличие алкоголя в крови. Кирьянов пояснил, что проверять водителей надо, так как стало расти количество ДТП.

По данным «Коммерсанта», закрепить термин «экспресс-тестирование» даже планируется в постановлении правительства, определяющем основания для проведения освидетельствования водителей на алкогольное опьянение.Но не у всех идея проверок водителей на алкоголь находит поддержку.

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев напомнил, что в Европе дорожно-транспортных происшествий на порядок меньше, но полицейских на дороге не видно вообще. По его мнению, проблема алкоголя за рулем носит больше социальный, чем управленческий характер и не решается ужесточением репрессий. Пономарев отметил и ряд проблем в управлении дорожным движением в России, передает mir24.tv.

В настоящий момент в России действует норма, которая запрещает водителю за рулем иметь в крови даже самую малейшую дозу алкоголя. 

ИЧ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан