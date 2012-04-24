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24 апреля 2012, 20:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В подмосковном Сергиевом Посаде в 12-м ЦНИИ Минобороны России имени Виктора Болятко разработано электромагнитное нелетальное оружие, которое способно на несколько секунд нейтрализовать человека.

В 12-м центральном научно-исследовательском институте Минобороны, где установка проходит испытания, рассказали, что в качестве поражающего фактора используется крайне высокочастотное электромагнитное излучение.

Направленный луч за 2-3 секунды вызывает у человека непереносимую боль, он ощущает сильное жжение, способное вызвать тепловой шок. При этом воздействие на внутренние органы и одежду полностью исключается. Дальность поражающего луча зависит от габаритов самой установки, но может достигать нескольких сотен метров. Специалисты говорят, что новое электромагнитное оружие будет наиболее эффективно в том числе при пресечении массовых беспорядков в городских условиях.

Между тем, в марте этого года американские военные представили новое оружие для разгона митингов, которое представляет собой высокочастотные электромагнитные лучи с радиусом поражения до километра. Летальных исходов оно не вызывает.

Это оружие относится к "системе активного отбрасывания" (ADS) и представляет собой установку, генерирующую высокочастотные электромагнитные колебания. Когда такой луч направляют на человека, он испытывает весьма неприятные ощущения — будто его накрыла волна нестерпимого жара.

Разработку компании Raytheon уже назвали тепловыми лучами. Другое неофициальное название данного типа оружия — "лучи боли". Демонстрация новой разработки прошла 9 марта, на базе Морской пехоты США в Квантико, штат Виргиния.