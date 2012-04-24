Станции «Международная» и «Бухарестская» откроют в Петербурге в декабре 2012 г.

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24 апреля 2012, 18:43 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Две новых станции метро Фрунзенского радиуса «Бухарестская» и «Международная» откроют в декабре 2012 года. Как сообщили корреспонденту «БалтИнфо» в пресс-службе ГУП «Санкт-петербургский метрополитен», строительство идет по графику.



Новые станции метрополитена в Петербурге, как правило, открываются в конце года. Например, в декабре 2011-го открыли «Адмиралтейскую».



В пресс-службе метрополитена добавили, что ввод двух новых станций Фрунзенского радиуса был изначально запланирован не на конкретный месяц, а на 2012 год. Высокие темпы строительства позволили «Метрострою» говорить о том, что открытие возможно и в августе. Сейчас работы идут по графику, однако есть определенные сложности с поставкой оборудования для «Бухарестской». На срок сдачи объекта – 2012 год – они не повлияют. Кроме того, целесообразно открывать станции не по одной, а запускать целый участок метро, подчеркнули в пресс-службе.