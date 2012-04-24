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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Медведев подписал закон, упрощающий требования к деятельности такси

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок получения разрешения на работу такси. Таким образом приостанавливается положение об ответственности за перевозку без соответствующего разрешения.

Согласно документу, дается отсрочка для окраски такси в определенные цвета. Также появляется возможность для таксопарков использовать взятые в аренду автомобили. Закон на федеральном уровне устанавливает исчерпывающий перечень из пяти документов, которые должны предоставлять предприниматели для разрешения работать на такси.  

ЕЛ

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