Медведев подписал закон, упрощающий требования к деятельности такси

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24 апреля 2012, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев подписал закон, упрощающий порядок получения разрешения на работу такси. Таким образом приостанавливается положение об ответственности за перевозку без соответствующего разрешения.

Согласно документу, дается отсрочка для окраски такси в определенные цвета. Также появляется возможность для таксопарков использовать взятые в аренду автомобили. Закон на федеральном уровне устанавливает исчерпывающий перечень из пяти документов, которые должны предоставлять предприниматели для разрешения работать на такси.