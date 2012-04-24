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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдума в первом чтении приняла законопроект о едином дне голосования

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект о введении в России единого дня голосования на региональных и муниципальных выборах. Изменения были инициированы фракцией ЛДПР.

Соответствующие изменения вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Закон, действующий в настоящее время, разрешает проводить такие выборы два раза в год - во второе воскресенье марта и октября. Об этом пишет РБК. Законопроект, принятый в первом чтении, предлагает установить, что региональные и муниципальные выборы будут проходить раз в год - в четвертое воскресенье марта.

ЕЛ

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