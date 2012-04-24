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24 апреля 2012, 16:21 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта donnews.ru

В Омске впервые прошла образовательная акция "Тотальный диктант", результаты которого стали известны сегодня. Выяснилось, что школьники-сибиряки не более и не менее грамотны, чем остальные участники, зато в их среде намечаются политические "протестанты".

Как рассказал координатор проекта в Омске, зам. декана факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ Сергей Демченков, часть работ омскими участниками, которых насчиталось более двухсот, были испорчены.

"Один молодой человек, предположительно ученик старших классов, написал сочинение, перефразировав заголовок диктанта на "Мне все равно". В своем эссе он написал, что не хочет писать свою жизнь под чужую диктовку. В целом результаты в Омске не расходятся с общероссийскими, у нас не более 55 % получили двойки за диктант", - отметил Демченков, передает портал НГС.Новости.

Как пояснила во вторник координатор и руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, 61 % всех участников акции получили двойки, 28 % — тройки, 10 % — четверки, 1 % — пятерки.

"АН" писали, что в акции "Тотальный диктант" приняли участие около 15 тысяч человек. 21 апреля в 85 городах мира по приглашению организаторов они сели за парту и написали диктант, составленный известным писателем Захаром Прилепиным.

Текст Захара Прилепина состоит из трех частей: в Новой Зеландии, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири писали первую часть (А вам не всё равно?), в Западной Сибири (Мне – не всё равно), Казахстане и на Урале — вторую, в европейской части России и странах зарубежной Европы — третью (И нам не всё равно!).

"Тотальный диктант" — ежегодная акция, которая впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Идея мероприятия принадлежит студентам гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Цель акции — дать людям возможность задуматься над тем, насколько они грамотны, и пробудить желание повышать свою грамотность. Мероприятие проходит в формате школьного диктанта, который могут написать все желающие. Участие в диктанте бесплатное. За диктант выставляются оценки по пятибалльной системе.