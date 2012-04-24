«Земля – серьезный сегмент коррупционного рынка»

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24 апреля 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.e-reading.by

Новый Гражданский кодекс, который всячески проталкивает уходящий президент Медведев, полностью отменяет земельный и вводит совершенно новые земельные отношения. Результатом этого может стать, что все владельцы земли, которые имеют на нее хоть какие-то документы, будут обязаны все снова переоформлять. Специально для «АН» на вопрос «Почему все оппозиционные партии, в том числе и КПРФ, зная об этом, молчат и никак не реагируют, хотя это явное нарушение всех прав человека?» отвечают…



Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета:

«Цепочка выстроена, и они хотят ее сохранить»

- Нужно очень внимательно разбираться с тем, что касается положений нового Гражданского кодекса именно с позиций коррупциогенности. Чиновники уже создают, лоббируют некие процедурные вещи, особенно связанные с землей. Ведь земля – это очень серьезный сегмент коррупционного рынка. С одной стороны, и президент, и председатель правительства заявляют о всяческом упрощении процедур. Но ведь для чиновников, в том числе и в регионах, это очень серьезный вид заработка. Цепочка выстроена, и они хотят ее сохранить. Я с коллегами настаиваю на том, что во всех этих вопросах нужна серьезная юридическая экспертиза! Думаю, что скоро мы ее и представим в виде некой модели.

Алексей Яблоков, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», членкор РАН, доктор биологических наук, профессор:

«Жуткая морока!»

- Раньше было проще, правда, тогда не было частной собственности на землю. Но сейчас для того, чтобы ее перевести в собственность, нужно вызвать землеустроителей, чтобы они дважды приехали и все перемеряли. А ведь у нас в Касимовском районе Рязанской области все они частные, вот я и платил приезжавшим землеустроителям за межевание просто бешеные суммы. Они приехали, ни хрена толком не сделали, и на них нет абсолютно никакой управы! А потом нужно еще три или четыре раза документы с места на место перекладывать. Жуткая морока!



Гавриил Попов, президент Международного университета в Москве:

«Земля пропадает у самого государства»

- По-моему, земля пропадает у самого государства. А если некоторые руководители министерств и ведомств привыкли бесконтрольно распоряжаться государственной землей, так это надо прекращать! Скажем, под заводы когда-то земли выделялись без какой-либо мерки, буквально на глазок, или посмотрите, сколько в Москве земли, выделенной под линии электропередач и вокруг железных дорог. Все это надо упорядочить. Главное, чтобы и это начинание опять не превратилось в чью-то кормушку.



Игорь Юргенс, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей:

«Появился какой-то козел!»

- По-моему, нужно изымать землю у тех, кто получил ее неправедным путем, используя при этом административный ресурс. Но даже здесь я применил бы некий срок давности, потому что у нас вообще все как-то неправедно вышло… Я и сам недавно тут вот с чем столкнулся: была у нас роща, на которую все буквально молились, а неподалеку – памятник неизвестному солдату. Но появился, извините, какой-то козел, все огородил, и теперь будет сносить эту рощу, а на памятник ему вообще наплевать! И что же делать, скажите, потому что никакие суды не помогают? У нас ведь все где-то как-то уже решено…