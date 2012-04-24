«На НТВ свои порядки»

//Общество

24 апреля 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с jn.com.ua

На НТВ продолжаются увольнения журналистов праймового вещания, которые объективно освещали происходящие в стране политические события. Автором увольнения называют генерального директора Кулистикова (бывший сотрудник радио «Свобода», принадлежащей Госдепу США). А ведь подобное обращение с журналистами является неприкрытой цензурой, запрещенной Конституцией РФ. Специально для «АН» на вопрос «Как должны реагировать правоохранительные органы в отношении и человека, подрывающего работу федерального СМИ?» отвечают…



Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек»:

«Видимо, люди уходят довольными…»

- НТВ – это частная компания, и у нее есть свои порядки. Если коллектив не возражает, а сами люди не подают протесты против своих увольнений, то журналистскому сообществу очень сложно вмешиваться во все это. У НТВ есть свой учредитель – компания «Газпром», и если «Газпром» счастлив тем, что показывают на этом канале, то, как говорится, туда ему и дорога. По-моему, НТВ стало ровно своей противоположностью. Раньше это был канал качественной журналистики, а сейчас он работает на потребу даже не знаю каким слоям общества. С НТВ выжимают лучших, и мы крайне болезненно относимся ко всему этому! Но увольнения происходят таким образом, как, скажем, это произошло с главой дирекции прайм-вещания Николаем Картозией. Все возмутились, мы в журнале и на радио об этом говорили, но сам-то Картозия не возражал. Видимо, увольнения происходят как-то так, что люди уходят довольными. А если сами увольняемые не возражают, то журналистскому сообществу очень трудно реагировать.

Аркадий Арканов, писатель, телеведущий:

«Смакуется порочное и сомнительное»

- Почти на всех наших каналах смакуется порочное и сомнительное, а люди, которые преподносят это и нам, и нашим детям, судя по всему, очень далеки от понятия «физиология». Они не понимают, что делают, и просто подсаживают молодое поколение на все это, как на наркотик. Вряд ли среди взрослых найдется много людей, «подсевших» на бандитские и сексуальные сюжеты, но вот молодняк воспринимает это как некий указующий перст. Как бывший врач с тревогой за нашу молодежь могу сказать, что в юные годы все порочное и сомнительное очень часто воспринимается как некая романтика, - и это просто физиология данного возраста. Именно у молодых людей очень развит элемент подражания во всем: в одежде, в манере говорить и, главное, в поступках. Сейчас много говорят об Общественном телевидении. По-моему, нужен, так сказать, параллельно идущий телеканал, который будет отражать государственную позицию, в том числе и в области молодежной политики. То есть он не должен выдавливать все остальное, но должен иметь право на существование.

Роман Виктюк, режиссер, народный артист России, народный артист Украины:

«Все зависит от тех, кто всем этим будет заниматься»

- Если на экране есть животное начало, то ему, конечно, легче подчиниться и ползти на коленях, чем поднять глаза к небу. Да, сейчас наша молодежь смотрит программу «Дом-2», и я думаю, что нужен молодежный патриотический канал. Но все зависит от тех, кто всем этим будет заниматься. Здесь нужно брать качеством, чтобы все было интеллектуально и разнообразно, чтобы туда приходили интересные, а не ангажированные люди, которые будут говорить заученными фразами.