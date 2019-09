//Общество

24 апреля 2012, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

20 апреля 2012 в Большом зале Международного центра РИА Новости в формате "зеркальной" пресс-конференции состоялась церемония награждения лауреатов. Журналистам пришлось отвечать на вопросы как настоящим ньюсмейкерам.

В основном из трудного положения они выходили легко, давали прямые ответы и точные цифры. Может быть только раз, когда попросили уточнить, какую долю ВВП занимает малый бизнес в России, журналист затруднился ответить. Ему на помощь тут же пришла Наталия Ларионова, директор Департамента Министерства экономического развития и торговли: "Одну пятую!"- подсказала она.



На церемонии были журналисты из Новосибирска - Александра Евдокимова, "Континент Сибирь", Юлия Назаренко, "Советская Сибирь": из Новороссийска - Марина Краснокутская, "Новороссийский рабочий". Больше всех наград унес собой Дмитрий Денисов, главный редактор "Бизнес-журнала" - журналисты этого издания дважды были названы лауреатами.



Более 8000 тысяч статей по итогам 2011 года было просмотрено аналитической группой Интернет-библиотеки СМИ Public.ru, чтобы в результате трехступенчатого отбора – партнеров, экспертов, членов жюри – были выбраны несколько десятков лучших публикаций, посвященных различным отраслям отечественной экономики. Причем, не только российских журналистов, но и их зарубежных коллег.Методика конкурса исключает предвзятость – статьи передаются для оценки без указания автора и издания. И ранжирование публикаций происходит исключительно по каче ству контента.



«Мы рады большому составу Экспертного совета в этом году и его активной работе. Приятно быть свидетелем дискуссий, когда обсуждается компетентность авторов и их влияние на целую отрасль экономики. Это говорит о хорошем профессиональном уровне журналистов и ответственности, с которой они относятся ко всему, что происходит» - отметила Надежда Явдолюк, исполнительный директор Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ».



Лауреаты премии деловых кругов «PRESSЗВАНИЕ»



Агропром



Тема мониторинга – Государственная поддержка АПК



Лидия Мастеренко «Итоги года: цена аграрных расходов» «Интерфакс»





Атомная энергетика



Тема мониторинга – мировая атомная энергетика после аварии на Фукусиме



Владимир Степанов, Елизавета Кузнецова «Эффект разорвавшегося реактора» «КоммерсантЪ»



Инновации



Тема мониторинга – рынок венчурных инвестиций и инноваций



Дмитрий Денисов «Вход для посторонних», «Сценарий для биотеха» «Бизнес-журнал».



Специальный приз «Руководителю лучшего медиа-проекта» от партнера номинации Российского венчурного фонда вручен редактор рубрики «БУДУЩЕЕ» сайта Slon.ru Александр Кияткин за популяризацию инноваций и профессиональное освещение темы.



Малый бизнес



Наталия Тютюненко «Нужно что-то предпринять» «Бизнес-журнал»







Микроэлектроника



Елена Покатаева «Лучше больше, да мельче», «Прием товара» « Итоги»







Нанотехнологии



Александра Евдокимова «Что нам надо от РОСНАНО?» «Континент Сибирь»



Специальный приз от партнера номинации компании НТ-МДТ вручен Игорю Панарину за документальный фильм «Россия без гиков», раскрывающий проблемы современного образования в сфере нанотехнологий.







Потребительские рынки – «Товары для детей»



Юлия Назаренко «Качели тревоги нашей» «Советская Сибирь»







Россия и ВТО



Алексей Михайлов «Не имей сто рублей, а имей ВТО друзей» Gazeta.ru







Топливно - энергетический комплекс



Тема мониторинга – модернизация перерабатывающей отрасли



Андрей Виньков «Прошлое держит за ноги» «Эксперт»







Что касается специальных номинаций, то, как обычно, главная интрига конкурса развернулась в «Уважении коллег», где победитель выбирается открытым голосованием на сайте конкурса «PRESSЗВАНИЕ». В нынешнем году выбор был действительно нелегким – три главных редактора трех знаковых для российской журналистики СМИ: Алексей Венедиктов («Эхо Москвы»), Виталий Лейбин («Русский Репортер»), Светлана Миронюк (РИА Новости). Открытое голосование продолжалось до 12 час дня церемонии. В связи с быстрым ростом голосов у одного из номинантов, была назначена техническая экспертиза, которая подтвердила нарушение запрета на голосование с одного IP адреса. После того, как сомнительные голоса были проверены и удалены, подтвердилось лидерство Светланы Миронюк, главного редактора РИА Новости. Она признана лауреатом в номинации "Уважение коллег".



Также нелегко пришлось членам жюри при выборе лучшей статьи в категории «Слово и дело», где награждаются предприниматели, которые вносят свой вклад в развитие журналистики. Тем не менее, лучшим был признан цикл статей руководителя компании «Третий Рим» Андрея Мовчана, опубликованный в журнале «Forbes».



Сюрприз преподнесла номинация «Зона особого внимания», учрежденная Международной информационной группой «ИНТЕРФАКС», тема мониторинга по 2011 году – «Электронное правительство». Впервые в истории премии «PRESSЗВАНИЕ» лауреатом стал блоггер. Иван Бегтин - автор и участник проектов OpenGovData, о доступности информации, раскрываемой государством для его граждан, и «Государственная сеть» - систематизированного и структурированного каталога органов власти и их веб-сайтов.



Из 15 интернет-ресурсов выбирали победителя в номинации «Мультимедийная деловая журналистика», но лучшим стал Russia Beyond the Headlines («Россия поверх заголовков»). Кроме того, партнеры номинации – Совет ассоциаций медийной индустрии (САМИ) и российское отделение Международной рекламной ассоциации (IAA) – наградили почетной грамотой РИА Новости за создание первого Международного мультимедийного центра.



Среди иностранных журналистов, аккредитованных в России, в номинации «Актуальная тема», лауреатом признан Геральд Хосп (Gerald Hosp) – Neue Zuricher Zeitung (Швейцария);«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Германия).



Исполнительная дирекция поздравляет всех номинантов и лауреатов 2011 года и выражает благодраность Партнерам за помощь в организации и проведении конкурса.



До новых встреч!







Международный конкурс деловой журналистики (премия деловых кругов) "PRESSЗВАНИЕ" проводится с 2005 года. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 2000 авторов лучших публикаций федеральных, региональных и отраслевых СМИ.

Отличительной особенностью проекта является мониторинг нескольких тысяч общеполитических, деловых, массовых и специализированных СМИ и методика оценки публикаций: во время работы экспертов имя автора и название СМИ зашифровано. Цель конкурса - поддержка, выражение признательности авторам публикаций, которые стремятся к объективному, глубокому освещению событий экономики, анализируют тенденции, изучают проблемы, освещают достижения, создавая предпосылки для эффективного международного сотрудничества.



Партнеры Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ



Партнеры номинаций: Министерство сельского хозяйства РФ,Группа компаний Danon-Юнимилк, Информационный центр атомной отрасли (ИЦАО) , Российская венчурная компания (РВК), Фонд «Сколково», МОО "Московская Ассоциация предпринимателей",ОАО «СИТРОНИКС», Группа компаний "Мир дества", Национальный детский фонд, Совет Ассоциаций медийной индустрии (САМИ), ЗАО «НТ-МДТ», Russia beyond the headlines/ ЗАО «Издательство «Российская газета», Медиагруппа «Вся Россия», Радио России, Группа «Интерфакс».



Генеральный информационный партнер: РИА Новости



Главный медиапартнер: Эхо Москвы



Официальный мониторинг-партнер: Интернет-библиотека СМИ Public.ru



Стратегический Интернет-партнер: Sostav.ru



Информационные партнеры: Brainity.ru, Вся Россия, Говорит Москва, журнал «Журналист», Карта СМИ, Пресс-служба, Радио Россия, Sostav.ru, STRF, Телецентр, PR-Files, Финансы и кредит,Ytro.ru, ForSMI.ru, Энерго Info.