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//Общество

Дело турфирмы "Идеальный мир" попало под контроль прокуратуры Москвы

24 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура города Москвы взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту мошенничества ООО "Туристическая компания "Идеальный мир".

По данным Генпрокуратуры, столичная прокуратура проконтролирует расследование дела о мошенничестве, возбужденного против руководства турфирмы,  около 100 клиентов которой не смогли вылететь из Москвы в Тель-Авив, так как их авиабилеты оказались фальшивыми. А из Израиля не смогли вылететь 54 туриста, купившие туры в "Идеальном мире". 

"Идеальный мир" является туроператором по Израилю, Иордании, Чехии, Индонезии, Украине, Белоруссии. Офисы работают в Москве, Екатеринбурге и Киеве, есть представительство в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело против руководства фирмы возбуждено по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".  Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Всего от деятельности туркомпании, по данным   Ассоциации туроператоров России,  пострадали примерно 200 человек. 30-миллионных финансовых гарантий должно хватить для компенсации всем туристам. Но страховщик компании "Росгосстрах" отрицает наличие действующего контракта с компанией. 

ИЧ

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