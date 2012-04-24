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24 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура города Москвы взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту мошенничества ООО "Туристическая компания "Идеальный мир".

По данным Генпрокуратуры, столичная прокуратура проконтролирует расследование дела о мошенничестве, возбужденного против руководства турфирмы, около 100 клиентов которой не смогли вылететь из Москвы в Тель-Авив, так как их авиабилеты оказались фальшивыми. А из Израиля не смогли вылететь 54 туриста, купившие туры в "Идеальном мире".

"Идеальный мир" является туроператором по Израилю, Иордании, Чехии, Индонезии, Украине, Белоруссии. Офисы работают в Москве, Екатеринбурге и Киеве, есть представительство в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело против руководства фирмы возбуждено по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Всего от деятельности туркомпании, по данным Ассоциации туроператоров России, пострадали примерно 200 человек. 30-миллионных финансовых гарантий должно хватить для компенсации всем туристам. Но страховщик компании "Росгосстрах" отрицает наличие действующего контракта с компанией.