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//Общество

В акции "Тотальный диктант" участвовали 15 тысяч человек

24 апреля 2012, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

В акции "Тотальный диктант"  приняли участие около 15 тысяч человек. 21 апреля в 85 городах мира по приглашению организаторов  они  сели  за парту и  написали диктант, составленный  известным  писателем  Захаром Прилепиным.  

Свою грамотность проверили люди в Париже, Берлине, Лондоне, Екатеринбурге, Самаре, Красноярске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Твери, Ульяновске.

Акция "Тотальный диктант" была придумана студентами Новосибирского государственного университета. Впервые в  2004 году диктант написали  150 новосибирцев. В Новосибирске  текст диктовал лично писатель  Прилепин. 

Текст диктанта можно найти на сайте totaldict.ru.  Там же сейчас проверяют итоги.

В Москве "Тотальный диктант" писали на четырех площадках, собралось около 600 человек. В Московской высшей школе социальных и экономических наук участники писали под диктовку писателя Дмитрия Быкова, передает РИА Новости."Это умный, справедливый, в меру спорный текст", - считает  Дмитрий Быков.Итоги диктанта уже известны, но не всех участников. Пока нет результатов новосибирцев. 

В Барнауле "Тотальный диктант" писали 108 человек. Пятерок нет ни у кого. Четверки – у шестерых, 24 человека написали на тройки, остальные получили двойки, пишут местные СМИ. 

В Омске диктант писали в аудитории ОмГУ более ста человек. Пятерку получила одна девушка. Большинство из участников считают себя грамотным, однако получили двойки.

В Калужской области за парты малоярославецкой школы №4  сели люди разного возраста. Самому старшему за 70, а самому младшему 14 лет, пишет regnum.ru.

Надо отметить. что в прошлые годы большинство участников акции "Тотальный диктатнт" получали двойки.  У пятерочников самый малый процент - лишь 1,35.

ИЧ

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