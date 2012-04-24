МВД России: Как можно стать полицейским?

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24 апреля 2012, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

В России попасть на службу в полицию в ближайшее время можно будет только по рекомендации действующего сотрудника МВД. Причем поручитель должен прослужить в органах внутренних дел не менее трех лет и без письменных взысканий.

При этом дающий рекомендацию должен быть как минимум равным по должности, на которую претендует его подопечный. Министерство внутренних дел разместило на своем официальном сайте приказ главы ведомства Рашида Нургалиева, регламентирующий порядок оформления личного поручительства.

Проект размещен для общественной экспертизы.

Напомним, проблема кадровой политики МВД вновь была поднята после инцидента в отделении полиции «Дальний» в Казани. 11 марта в одной из больниц столицы Татарстана умер задержанный Сергей Назаров, успевший перед смертью рассказать врачам, что полицейские пытали его до смерти.

В ходе расследования оказалось, что глава МВД Татарстана Асгат Сафаров написал книгу «Закат казанского феномена», в которой фактически оправдывает применение пыток к задержанным.