Открыта памятная стела в честь Героя России майора Сергея Солнечникова

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24 апреля 2012, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Приамурье в городе Белогорске открыли памятную стелу в честь Героя России майора, командира батальона связи Сергея Солнечникова. Напомним, комбат Солнце ценой собственной жизни спас молодых солдат.



В открытии стелы приняли участие Валерий Палатов, председатель областного заксобрания Николай Савельев, заместитель Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Олег Миленин, Командующий 35 Армией генерал - майор Сергей Соломатин, личный состав 54 бригады управления, представители администрации Белогорска, общественности.

В 12.00 дня на центральной аллее территории 54-й бригады в 4-х шереножном строю с Государственным Флагом России и Боевым знаменем построен личный состав бригады. Всего 150 военнослужащих. У стелы - почетный караул и военный духовой оркестр. Стелу открыли заместитель Командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Олег Миленин и заместитель председателя Правительства Амурской области Валерий Палатов. В это же время прогремели оружейные залпы из АК-74.

«Сам погибай, а товарища выручай. Ценой своей жизни майор Сергей Солнечников спас жизни других. Эта стела будет всегда напоминать о том, что среди нас жил настоящий Герой, Герой России Сергей Солнечников», - заявил Олег Миленин.

Со словами памяти выступил сослуживец погибшего Игорь Назин и ветеран Великой Отечественной войны Петр Кононенко.

Напомним, за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга 3 апреля 2012 года указом президента Российской Федерации майору Сергею Александровичу Солнечникову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Комбат похоронен в городе Волжском Волгоградской области.