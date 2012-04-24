Монорельс в Москве себя не оправдал

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24 апреля 2012, 08:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве строительство монорельсовой дороги себя не оправдало. Единственная ветка московского монорельса соединяет метро "Тимирязевская" и улицу Сергея Эйзенштейна. Планировалось построить еще две ветки, но эти проекты не были реализованы.

Все время своего существования московский монорельс был убыточным. Он не пользовался популярностью ни у горожан, ни у туристов. Заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Михайлов заявил, что столичный монорельс, "скорее всего, будет закрыт и демонтирован". Выступая накануне в Ганновере во время "круглого стола" на тему "Москва - быстрый город: новая идеология развития дорожно-транспортной инфраструктуры", Михайлов привел данные - московская линия монорельса перевозит в сутки не более 10 тысяч человек.

По его словам, линия "спроектирована достаточно неудачно". Для пассажиров мэрия подготовит "корректирующие мероприятия". Представитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также заявил, что московская сеть общественного транспорта в целом в настоящее время неэффективна, а маршруты движения транспорта организованы неграмотно. Михайлов предложил пересмотреть маршруты движения общественного транспорта, чтобы "увеличить эффективность сети без значительных затрат".