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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Оппозиция проведет митинг на Болотной площади 1 мая

24 апреля 2012, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Артема Геодакяна
Фото: Артема Геодакяна

Оппозиция проведет митинг на Болотной площади в Москве 1 мая.  Журналистка Ольга Романова  сообщила, что столичная мэрия  согласовала проведение мероприятия. На своей странице в Facebook  Романова уточнила, что митинг начнется в 15:00.  

По ее словам, разрешение организаторы акции получат в мэрии во вторник, 24 апреля.

Борис Немцов рассказал, что перед митингом состоится согласованное шествие по улице Якиманка. Оппозиционеры выступят "за честные выборы".

Заявку на проведение первомайской акции представители оппозиции подали 16 апреля.

ИЧ

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