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24 апреля 2012, 07:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Движение автомобилей в центре Москвы сегодня вечером будет ограничено. Это связано с началом репетиций военного парада 9 мая. С 21 часа и до окончания мероприятия проезд машин будет ограничен по улице Тверской от Пушкинской до Манежной площади.

В столице в связи с проведением репетиций военного парада на Красной площади также 26 апреля, 30 апреля и 3 мая изменяются маршруты движения общественного транспорта. Об изменениях маршрутов предупредил Мосгортранс.

26 апреля и 3 мая с 18:00 до окончания мероприятия меняются маршруты автобусов 15 и 158, а с 18:30 отменяются автобусы номер "К".26, 30 апреля и 3 мая с 18:00 изменяются маршруты троллейбусов номер 1, 2, 8, 12, 33 и автобуса 25. В эти же дни с 18:00 изменяются маршруты автобусов 15, 16, 18 и 31; троллейбусов 12, 84 и 156.

26 апреля, 30 апреля и 3 мая с 18:30 изменяются также маршруты троллейбусов 20 и 27, а маршруты автобусов 12"ц" и 207 отменяются. С 19:00 до окончания мероприятия изменяются маршруты троллейбусов 12, 82, 65, 70 и 86, а также автобусов 105 и 904.