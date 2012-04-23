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//Общество

Полицейских избавили от обязанности отдавать честь

23 апреля 2012, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство внутренних дел России выпустило приказ, в соответствии с которым патрульные и постовые полицейские не будут обязаны отдавать честь при обращении к гражданам. Приказ, датированный 11 марта, опубликован на сайте МВД.

В соответствии с документом, "полицейский при обращении к гражданину обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения". Ранее, в предыдущей редакции документа говорилось, что полицейский при обращении к гражданину "должен поздороваться с ним, приложив руку к головному убору". То же правило действовало в случае, когда гражданин сам обращался к полицейскому. 

ЕЛ

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