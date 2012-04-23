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23 апреля 2012, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

В отношении туристической фирмы "Идеальный мир", по вине которой испорчен отдых россиян в Израиле и Иордании, возбуждено уголовное дело. По данным ГУ МВД РФ по Москве, дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По заявлениям пострадавших граждан в короткие сроки сотрудники московской полиции провели необходимые проверочные и оперативно-разыскные мероприятия. В ночь на понедельник, 23 апреля, в офисе турфирмы "Идеальный мир" были изъяты финансовые документы, подтверждающие мошеннический характер действий ее руководителей.

В столичной полиции сообщили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, виновных в совершении мошеннических действий.

Напомним, в минувшее воскресенье, 22 апреля, 56 россиян - клиентов "Идеального мира", отдыхавших в Израиле, и 10 - в Иордании не смогли вылететь домой из-за отсутствия обратных билетов. Из России на отдых не вылетели около 70 человек. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, случай с "Идеальным миром" - обыкновенное мошенничество.

Ломидзе рассказала, что часть проданных туристам билетов, оказались подделкой. "Здесь мы не можем говорить о том, что компания находится в таком общем тренде, что у них какие-то финансовые трудности. Здесь имеет место злой умысел и злонамеренное введение потребителя в заблуждение. "Идеальный мир" не объявлял себя банкротом, он просто пропал", - пояснила представитель АТОР.

Сейчас все клиенты турфирмы-мошенника, которые не могли вернуться домой, покинули Израиль. Туристы, которые должны были вылететь в Израиль, предупреждены о том, что их поездка не состоится.