71-летняя россиянка вышла замуж за 47-летнего иностранца ради 2 тысяч рублей

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23 апреля 2012, 19:47 [ «Аргументы Недели. Самара» ]

В Самарской области пожилая женщина - пенсионерка за деньги заключила фиктивный брак с иностранцем - мужчиной в расцвете сил. 71-летняя жительница Чапаевска вышла замуж за 47-летнего гражданина Азербайджана.

Супруга после регистрации брака получила денежное вознаграждение в размере двух тысяч рублей. Ее новоиспеченный супруг пообещал развестись с ней после получения необходимых документов из миграционной службы.

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском о признании недействительным брака между иностранцем и жительницей Самарской области. Надзорное ведомство установило, что поженились они с целью получения женихом гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Решением Чапаевского городского суда брак между пенсионеркой и мужчиной был расторгнут.