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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Олег Шеин продолжит голодать до вторника

23 апреля 2012, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Шеин, проигравший на выборах мэра Астрахани объявил, что намерен продолжать голодовку до вторника. Кандидат от партии "Справедливая Россия" голодает уже более месяца. За это время он похудел на 14 кг. 

Шеин голодает в знак протеста против результатов голосования. С 16 марта он и его стороннкии голодают в знак протеста против нечестного, по их мнению, подсчета голосов. На выборах в Астрахани, по данным горизбиркома,  победил единорос Михаил Столяров, набравший 60% голосов. Шеин стал вторым с чуть менее 30%.

ЕЛ

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