Гринпис: На месторождении Требса произошла экокатастрофа

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23 апреля 2012, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта svit24.net

Руководитель энергетического отдела Гринпис в России Владимир Чупров заявил, что разлив нефти, произошедший на месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе, грозит региону экологической катастрофой.

Владимир Чупров сказал, что "для локального масштаба эта авария будет катастрофой. Местные озера, местные реки, мы потеряли на годы, а, может, даже на десятилетия". По его словам, из-за аварии несколько тысяч кубометров нефти частично выйдут за пределы площадки, и с паводком попадут в ручьи, а далее - в Северный Ледовитый океан. Он подчеркнул, что эта авария станет дополнительным источником загрязнения, так как "полмиллиона тонн ежегодно северными реками выносятся в Ледовитый океан без всякого нефтегазового освоения шельфа". "Авария на Требсе – еще одно подтверждение того, что нет технологии, не готовы ни с точки зрения персонала, ни с точки зрения технической к тому, чтобы гарантировать исключение этих разливов", - заявил представитель Гринпис.

Владимир Чупров уверен, "то, что говорят власти, – это типичная реакция, чтобы снизить масштабы любой аварии, катастрофы, снять с себя часть ответственности и успокоить население, что все аналогичные проекты в принципе безопасны. Особенно такие политизированные, как освоение Арктики и перспективы освоения шельфа". По его мнению, "нужно объявить мораторий как минимум на морскую часть и не лезть туда с нефтегазовым освоением".

Однако представитель компании "Башнефть" в Москве Сергей Вереземский опроверг информацию о возможном загрязнении водных объектов и что нефть фонтанировала двое суток, а на поверхность вылилось 2,2 тыс. тонн сырья. Он сказал, что "на поверхность пролилось примерно 600 тонн нефти. Выброс произошел в 17.30 в пятницу, а ликвидирован в 06.30 в воскресенье. Таким образом, нефть фонтанировала 37 часов", - цитирует его Газета.ру.