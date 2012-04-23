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//Общество

Власти Украины репетируют убийство Тимошенко - заявляет ее муж

23 апреля 2012, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Юлию Тимошенко хотят физически устранить, заявил муж экс-премьера Украины Александр. "Все, что происходило с Юлией Тимошенко, - это репетиция ее физического уничтожения", - заявил супруг бывшего премьера. 

По его словам, власть планирует осуществить убийство Тимошенко с начала ее репрессий. Александр Тимошенко назвал "верхом цинизма и унижения элементарной человеческого достоинства" перевозку его супруги в больницу против ее воли, передает РИА Новости. Муж экс-премьера, отбывающей наказание в колонии, призвал мировых лидеров "защитить и не дать физически уничтожить Юлию Тимошенко". В своем заявлении он обратился к Ангеле Меркель, Бараку Обаме и Владимиру Путину. 

ЕЛ

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