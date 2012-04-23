«Менять Конституцию под конкретного человека – это не государственный подход!»

//Общество

23 апреля 2012, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.rosconcert.com

В администрации президента РФ продолжается подготовка законопроекта о конституционном собрании. Предполагается внести поправки в Конституцию страны с тем, чтобы вместо премьера в России был президент, который, как, например, в США, одновременно будет и главой правительства. А для того, чтобы «успокоить» Медведева, будет придумана должность госсекретаря. Специально для «АН» на вопрос: «Эти игры для того, чтобы устроить бывшего президента, не слишком аморальны?» отвечают…



Сергей Решульский, депутат Госдумы (фракция КПРФ):

«Либо дальше двигать, либо отклонять»

- Придумывать новые должности и менять Конституцию под конкретного человека - это, на мой взгляд, не государственный подход! Насколько я знаю, сначала хотели рассмотреть проект закона о конституционном собрании, потом приняли решение не рассматривать… Кстати, закон о конституционном собрании был внесен еще в Госдуму II созыва. Стало быть, что его готовить, если он уже принят в первом чтении? Его надо брать - и либо дальше двигать, либо отклонять. А будет ли там должность «госсекретарь» или нет, я пока не знаю.

Георгий Сатаров, президент фонда «ИНДЕМ»

«Разве морален их «обмен телами»?»

- По-моему, мораль и нынешняя власть – это две слабо совместные вещи. А разве морально то, как они проводит выборы, или их «обмен телами»? Там практически все аморально, и на этой аморальности держится нынешняя власть. Что касается подготовки законопроекта о конституционном собрании, то пока все это крайне расплывчато. Кроме того, все это нужно рассматривать только в комплексе. Напомню, что в США сильной администрации президента противостоит сильный Конгресс и независимый суд. Так что в отрыве от этого все эти «перекраски кресел» не имеют смысла, и особенно не имеют смысла для граждан.

Валерий Рязанский, член Совета федерации, депутат Госдумы II-V созывов:

«Что скажет юридическая наука?»

- С точки зрения неких более ясных юридических форм, все это еще никак не проявилось, поэтому и обсуждать тут, можно сказать, нечего. Например, есть такая точка зрения, что нам не нужно конституционное собрание, потому что и так достаточно полномочий всех тех органов, которые уже существуют. С другой стороны, немало и приверженцев того, что подобное конституционное собрание все-таки быть должно. Поэтому, наверное, есть смысл подождать, а что же скажет и юридическая наука, и политическое руководство страны? Пока обо всем этом рассуждать трудно, и база, к сожалению, не достаточна.