Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

К могиле Бориса Ельцина сегодня несут цветы

23 апреля 2012, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России сегодня вспоминают Бориса Ельцина - к его могиле на Новодевичьем кладбище несут цветы. Первый президент Российской Федерации ушел из жизни ровно 5 лет назад. 

Свой венок прислал Владимир Путин. Семья Ростроповичей оставила большую корзину с белыми розами оставила с надписью «Великому человеку и другу». В полдень на кладбище приехала Наина Ельцина с дочерьми Татьяной и Еленой, а также внуком Борисом. Об этом пишет Фонтанка.ру. Почтить память первого президента РФ пришли его друзья и люди из ближайшего окружения. Это, в частности, бывший шеф президентского протокола Владимир Шевченко, бывший министр внутренних дел России Владимир Рушайло, академик Юрий Рыжов, а также бывший управделами президента Павел Бородин. 

ЕЛ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Росстат определил средний возраст невесты в России. Наибольшее количество женщин выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет, а еще несколько лет назад замуж под венец…

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован…

//новости ан

Известная российская артистка Любовь Успенская привела поклонников в восторг своим смелым образом для концерта в американском Сиэттле. Артистка выбрала для выступления…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан