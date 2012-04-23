К могиле Бориса Ельцина сегодня несут цветы

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23 апреля 2012, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

В России сегодня вспоминают Бориса Ельцина - к его могиле на Новодевичьем кладбище несут цветы. Первый президент Российской Федерации ушел из жизни ровно 5 лет назад.

Свой венок прислал Владимир Путин. Семья Ростроповичей оставила большую корзину с белыми розами оставила с надписью «Великому человеку и другу». В полдень на кладбище приехала Наина Ельцина с дочерьми Татьяной и Еленой, а также внуком Борисом. Об этом пишет Фонтанка.ру. Почтить память первого президента РФ пришли его друзья и люди из ближайшего окружения. Это, в частности, бывший шеф президентского протокола Владимир Шевченко, бывший министр внутренних дел России Владимир Рушайло, академик Юрий Рыжов, а также бывший управделами президента Павел Бородин.