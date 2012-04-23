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Собянин: В Москве запланирован эксперимент по раздельному сбору мусора
23 апреля 2012, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
В текущем году в Москве может начаться эксперимент по раздельному сбору мусора. Эксперимент, как ожидается, будет проведен в одном из административных округов города, заявил Сергей Собянин.
Такое заявление мэр столицы сделал в ходе встречи с представителями СМИ. По мнению Собянина, проект по раздельному сбору и переработке мусора может быть эффективным, передает РБК. Для этого им должны заинтересоваться инвесторы.