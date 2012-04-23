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//Общество

Новые станции метро могут появиться в центре Москвы

23 апреля 2012, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта lichnosti.net
фото с сайта lichnosti.net

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, что в правительстве Москвы в настоящее время прорабатывается вопрос о создании новых станций метро на уже действующих линиях метрополитена в центре столицы.

Сергей Собянин пояснил, что развитие метрополитена является приоритетным при решении транспортных проблем Москвы и в этой связи сейчас рассматривается вопрос о строительтве в центре города новых станций метро, которые могут быть расположены на уже действующих линиях столичного метрополитена. По словам мэра, "мы пока изучаем эту ситуацию".

Однако он считает - чем большее количество станций метро будет в центре Москвы, тем лучше, "но надо понимать, что это будет огромных денег стоить. Мы будем смотреть, насколько это эффективно", - цитирует столичного мэра Интерфакс.

СБ

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