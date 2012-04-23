«Почта России»: Александр Киселев сохраняет пост гендиректора

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23 апреля 2012, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

altergeo.ru

Распространяемая в СМИ информация об увольнении Александра Киселева с должности генерального директора ФГУП «Почта России» не соответствует действительности, сообщили "АН" в пресс-службе организации.

"Контракт действующего главы федерального почтового оператора истекает в 2014 году. Решение о его досрочном прекращении может принять только Федеральное агентство связи, которое не заявляло о подобных намерениях.

В настоящее время, когда идет формирование будущего правительства, имеют место попытки «под шумок» прибрать к рукам последнюю госмонополию. Дело в том, что Почта России, еще 4 года назад приносившая государству многомиллиардные убытки, самостоятельно преодолела негативную тенденцию, стала рентабельным предприятием и теперь генерирует ежегодно возрастающую прибыль. Почтовый оператор стал «лакомым куском», в борьбу за который включились влиятельные силы. Согласно прогнозам экспертов, при сохранении текущего курса развития и реализации намеченных мероприятий Почта России уже в среднесрочной перспективе сможет не просто сохранить лидерство на почтовом рынке и укрепить ведущие позиции в сегменте экспресс-доставки, но также повысить финансовую эффективность и в 5-6 раз увеличить капитализацию. Кроме того, есть все предпосылки к тому, что в ближайшее время будет положительно решен вопрос о выделении государством финансовой поддержки для реализации программы модернизации федерального почтового оператора, и что на развитие инфраструктуры Почты России будут направлены многомиллиардные госинвестиции.

Очевидно, в этой связи с начала 2012 года против ФГУП «Почта России» была развязана информационная война, в рамках которой помимо тенденциозных материалов в прессе был использован целый комплекс инструментов черного PR для дискредитации руководства предприятия. Наиболее ярким примером является организация сборища под окнами центрального аппарата Почты России двух десятков молодых людей с нецензурными плакатами – это мероприятие с помощью нескольких интернет-изданий выдали общественности за митинг 50 «обманутых пенсионеров».

Следующей провокацией организаторов PR-кампании против Почты России стало объявление о создании эфемерной инициативной группы «За Честную Почту», от лица которой затем было направлено письмо на имя Президента РФ с ничем не обоснованными обвинениями менеджмента федерального почтового оператора в коррупции.

Еще одним элементом кампании по дискредитации руководства Почты России, по всей видимости, является и письмо члена Совета Федерации Иннокентия Егорова на имя главы Счетной палаты РФ Сергея Степашина, целиком основанное на ложных утверждениях из тенденциозной статьи в газете «Новые известия». Необходимо отметить, что в отношении распространителей этих ложных утверждений поданы судебные иски.

Распространение «утки» об увольнении генерального директора ФГУП «Почта России» Александра Киселева, очевидно, стало кульминационным актом информационной кампании, проводимой в рамках борьбы за контроль над стратегическим активом государства," - сказано в пресс-релизе.