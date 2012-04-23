Шувалов: Надо менять пенсионную формулу, а не возраст

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23 апреля 2012, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта finansmag.ru

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил в понедельник, что выступает против предложения Минфина РФ - увеличить пенсионный возраст в России до 63 лет. Он считает, что нужно менять пенсионную формулу а не возраст.

Отвечая на вопрос журналистов, Игорь Шувалов сказал: "Моя личная позиция - надо менять пенсионную формулу, а не возраст. Можно изменить пенсионную формулу, по которой в любом случае для пенсионного обеспечения тебе необходимо отработать необходимое количество лет. На какой окончательно формуле остановятся наши законодатели – это вопрос работы с парламентом".

Первый вице-премьер считает, что человек должен иметь возможность уйти на пенсию и в 55, и в 60 лет, и получать ту пенсию, которую он заработал: "Заработаешь полную пенсию себе, а сколько лет тебе при этом ни наступит, не важно".

Напомним, ранее Министерство финансов РФ выступило с предложением - увеличить пенсионный возраст в России с 2015 года до 63 лет. При этом повышать его будут постепенно - по полгода в год для женщин, для мужчин – по три месяца в год, пока возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин не станет одинаковым. Сейчас в России мужчины уходят на пенсию в 60 лет, а женщины - в 55.