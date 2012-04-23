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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

На МКС обнаружены опасные микроорганизмы

23 апреля 2012, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ipim.ru
фото с сайта ipim.ru

На Международной космической станции (МКС) обнаружены опасные микробы, которые могут вывести из строя оборудование космической станции, об этом в понедельник сообщил вице-президент РАН Анатолий Григорьев.

В Москве 23 апреля открылся научный симпозиум по итогам эксперимента “Марс-500”, участники которого пробыли в изоляции от внешнего мира 520 дней. Вице-президент РАН Анатолий Григорьев, открывая научную конференцию, сообщил, что реальный пилотируемый полет к Марсу, где нога человека сможет ступить на поверхность планеты, может быть осуществлен в первой половине 21-го века.  

Кроме того, Анатолий Григорьев заявил, что на МКС обнаружены опасные микробы, "мы сталкивались с этим на станции "Мир" и столкнулись с этим на МКС - с пагубным воздействием микрофлоры на конструкцию станции. Эти микробы поражают не только металлы, но и полимеры. Они могут стать причиной отказов техники".

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