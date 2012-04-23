Помилован Мохнаткин, сидевший за сломанный нос милиционера

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23 апреля 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото ИТАР-ТАСС с сайта top.rbc.ru

Президент России Дмитрий Медведев в понедельник помиловал Сергея Мохнаткина, осужденного летом 2010 года за то, что он вступился за женщину, которую избивал милиционер во время несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве.

К моменту помилования Мохнаткину оставалось ещё сидеть около полугода из назначенных судом 2,5 лет.

"АН" писали, что 6 марта Кремль опубликовал список из 32 осужденных, в законности приговоров в отношении которых пообещал разобраться президент. В нём был указан и Мохнаткин Сергей Евгеньевич.

В понедельник 14 человек из этого списка Дмитрий Медведев посчитал необходимым помиловать.



"Руководствуясь принципами гуманности, Президент подписал указы о помиловании Сергея Дикарева, Натальи Капиной, Ольги Каретниковой, Валерии Коньковой, Светланы Котельниковой, Раиса Кувандыкова, Сергея Мохнаткина, Александра Николаева, Светланы Сидельниковой, Петра Тимашова, Рустама Ханнанова, Юрия Цея, Николая Чунькина, Владимира Шклярова", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, в июне 2010 года Тверской суд Москвы приговорил Сергея Мохнаткина к 2,5 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он сломал нос милиционеру во время несанкционированного митинга на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Два месяца спустя городской суд подтвердил законность приговора.

Сам Мохнаткин заявлял о своей невиновности. По его словам, на Триумфальной площади в тот день он оказался случайно и вступился за женщину, которая также проходила мимо и не участвовала в акции протеста. Мужчина заявил, что он не бил милиционера, а травму тот мог получить, когда стоял в оцеплении во время пикета.