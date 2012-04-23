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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Новости ТПП РФ

23 апреля 2012, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

У нас есть механизмы, которые можно использовать также для анализа и экспертизы общественных инициатив, сказал Президент ТПП РФ Сергей Катырин, комментируя состоявшееся в Ново-Огарево совещание у председателя Правительства РФ.

В Ново-Огарево парламентарии, представители министерств, ведомств и общественных организаций советовались, как именно реализовывать общественные инициативы, которые будут собирать 100 и более тысяч подписей в Интернете.
Несколько месяцев назад Председатель Правительства РФ Владимир Путин выступил с предложением, чтобы гражданское общество активнее становилось соавтором преобразований, предлагало к реализации  свои идеи. Модель управления, подчеркнул премьер, следует основывать на применении современных информационных технологий, включающих, в частности, предварительный опрос общества с последующей реакцией на результаты внедряемых решений. Это может стать реально действующим механизмом российской общественной инициативы.


Собирать инициативы запланировано на специальном интернет-портале; прорабатывать их должен специальный экспертный совет.


Сергей Катырин в ходе дискуссии в Ново-Огарево заявил, что для оценки и анализа инициатив желательно привлекать не только экспертов правительства, депутатов и сенаторов, но и профессиональное сообщество, бизнесменов, используя уже существующие механизмы.

«Речь идет о солидном опыте совместной работы ТПП РФ с Госдумой ФС РФ, о сотрудничестве Палаты с Минэкономразвития РФ, в частности, по вопросам оценки  регулирующего воздействия и т.д.», - пояснил Сергей Катырин.


Все это позволит системе отбора предложений и их экспертной оценки действовать более четко, давая «на выходе» перспективные и важные для общества темы, над которыми сможет работать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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АН

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