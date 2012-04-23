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23 апреля 2012, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта liveinternet.ru

24 апреля в России стартует акция "Георгиевская ленточка". Ленты, ставшие символом Дня победы, будут раздавать всем желающим на улицах российских городов. В Москве раздадут более 3 миллионов лент. Акция продлится до 12 мая.

Первыми к акции присоединились жители Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, Красноярска.

Студент и волонтер Юлиан Красавин считает, что раздавать георгиевские ленты - это миссия: "Благодаря людям, которые воевали за нас, мы живем сейчас на нашей земле. И нужно помнить об этом великом празднике, об этой великой Победе".

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шахраманов, который получил свой Орден Славы 3-й степени в 1943 году, будучи командиром минометного расчета, он во время боя поразил 2 огневые точки противника, считает, что эта лента "пропагандирует, чтобы помнили, знали правду об этой войне, не верили фальсификаторам истории, которые стараются сейчас все это исказить", - цитирует ветерана Первый канал.

Не все знают историю георгиевской ленты. Мы привыкли к ее цветам - черному и оранжевому. А они означают "дым и пламень" и являются знаком личной доблести солдата, проявленной им в бою.

С конца XVI века эта лента была частью высшей армейской награды - Ордена Святого Георгия, а во время Великой Отечественной войны она украшала Орден Славы. Георгиевская лента - это атрибут множества боевых наград Российской Империи, Советского Союза и современной России, характеризующийся как особый знак отличия.

Изначально Георгиевская лента появилась с Императорским Военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия - высшей военной наградой Российской империи. Этот орден был учреждён императрицей Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров за заслуги на поле боя и имел четыре степени отличия.

Георгиевская лента украшает колодки "Ордена Славы" - военного ордена СССР, учреждённого Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 году. Орден Славы имеет три степени, из которых высшая I степень - золотая, а II и III - серебряные. Эти ордена выдавались за личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности - от низшей степени к высшей.

Георгиевская лента украшает колодки медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", учрежденной указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Медалью награждались военнослужащие, принимавшие непосредственное участие на фронтах войны.

Георгиевская лента является частью "Ордена Святого Георгия" - высшей военной наградой Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего противника. Георгиевская лента присутствует и на других боевых орденах, медалях, штандартах и знаменах.