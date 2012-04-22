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22 апреля 2012, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил во время молебна "в защиту веры" у храма Христа Спасителя. Утром патриарх провел литургию. После этого, около 14.00 у храма Христа Спасителя начался крестный ход с поруганными святынями.

Во время выступления глава РПЦ заявил: "Мы сегодня подверглись атаке гонителей, не сопоставимой с тем, что было в прошлом, но опасной тем, что сам факт кощунства, святотатства, издевательства над святыней предлагается рассматривать как законное проявление человеческой свободы, как то, что должно защищаться современным обществом". При этом патриарх сравнил современных "осквернителей" с врагами Иисуса Христа. "Вся история церкви - это история мученичества и исповедничества", - заявил патриарх Кирилл перед собравшимися верующими, передает ИТАР-ТАСС. Предстоятель выразил мнение, что ни в одной стране мира религия не подвергалась таким гонениям, как в России.