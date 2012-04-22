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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Более 50 тыс человек собрались на молитвенное стояние у храма Христа Спасителя

22 апреля 2012, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на молитвенное стояние, которое прошло у храма Христа Спасителя собрались более 50 тысяч верующих. Всероссийский молебен был проведен, как ответ на кощунства, совершенные в последние месяцы.

По информации пресс-службы главы РПЦ, на молебен собрались более 50 тыс. верующих. Вместе с патриархом Кириллом о России, ее народе и Церкви молились верующие 17 епархий. В их числе - Московская, Петербургская, Смоленская, Калужская, Ивановская, Рязанская, Тульская, Ростовская, Ставропольская, Нижегородская, Пензенская, Тверская, Белгородская, Вологодская, Екатеринодарская, Владимирская.

ЕЛ

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