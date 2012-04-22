У храма Христа Спасителя в Москве начался крестный ход

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22 апреля 2012, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в храме Христа Спасителя начался крестный ход, предваряющий молебен в защиту веры и Православной церкви. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ вышел из храма с двумя иконами из Великого Устюга.

Как отмечается, одна из икон была прострелена в 20-е годы ХХ века, а другая – порублена топором этой весной. На специально сооруженном помосте перед храмом Христа Спасителя со стороны улицы Волхонка установлен поклонный крест из собора Невинномысска, пострадавший от рук вандала с ножом. Крестный ход сопровождается молитвенным пением и колокольным звоном, передает РИА «Новости». Как ожидается, после крестного хода патриарх обратится с первосвятительским словом к верующим.