Тимошенко вернули в Качановскую исправительную колонию

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22 апреля 2012, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Юлию Тимошенко перевезли в Качановскую исправительную колонию. Бывший премьер-министр Украины была доставлена туда из ЦКБ №5 "Укрзализныци". В колонии Тимошенко отбывает наказание по "газовому делу".

Ранее сообщалось о том, что после прибытия экс-премьера в ЦКБ №5 20 апреля на территории медучреждения находилось несколько десятков милиционеров. В настоящее время сотрудников милиции в больнице нет. Как отмечает агенство "Интерфакс", с территории больницы выехали автобусы спецподразделения "Беркут".